الموت لأردوغان.. مظاهرات في إيران ضد الاحتلال التركي لـ سوريا.. فيديو





تجمع العشرات من الأكراد الإيرانيين أمام السفارة التركية في طهران احتجاجا على العملية التركية في شمال شرق سوريا.وردد المتظاهرون شعارات "الموت لأردوغان"، و"أوقفوا الحرب على الأكراد"، و "نطلب دعمكم أيها الإيرانيون".وأشار عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن قوات الأمن اعتقلت 9 أشخاص من المشاركين بالتظاهرة التي جرت وسط انتشار أمني مكثف أمام مقر السفارة التركية بالعاصمة الإيرانية.خرجت مظاهرات غاضبة أمام البيت الأبيض ضد الاحتلال التركي لشمال سوريا، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه عواصم كبرى حول العالم مظاهرات ضخمة ضد سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعدوان التركي على شمال سوريا.وطالب المحتجون أمام البيت الأبيض، اليوم السبت، الولايات المتحدة بالتدخل لوقف العدوان التركي على سوريا، وحملوا صورا لأردوغان يشبه فيها الزعيم النازي أدولف هتلر.وقال المتظاهرون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خذل الأكراد بعد كل ما فعلوه لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.وفي الوقت نفسه، تظاهر الآلاف في ألمانيا، خصوصا في العاصمة برلين ومدينة كولونيا، ضد الاحتلال التركي لشمال سوريا.ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن ألمانيا حظرت تصدير الأسلحة لتركيا ردا على العملية العسكرية التي تشنها أنقرة على وحدات حماية الشعب الكردي السورية في شمال سوريا.وتقدمت قوات من جماعات سورية معارضة تدعمها تركيا إلى داخل مدينة رأس العين في شمال شرق سوريا، اليوم السبت، لكن لم يتضح مدى توغلها إذ تقول تركيا إن القوات التي تدعمها تمكنت من السيطرة على وسط المدينة بالفعل بينما نفت القوات التي يقودها الأكراد ذلك وقالت إنها شنت هجوما مضادا.وتأتي المعركة في رأس العين بينما تواصل تركيا لليوم الرابع عملية عسكرية عبر الحدود ضد الأكراد في سوريا رغم مناشدات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتحذيرات من فرض عقوبات إذا لم تتوقف.https://arabic.rt.com/world/1051101-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/#