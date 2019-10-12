شاهد .. ليلى علوي تنهار من البكاء في عزاء المخرج شوقي الماجري

إنهارت الفنانة ليلى علوي من البكاء، فور وصولها عزاء المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، الذي أقيم مساء اليوم في مسجد فريد شوقى بالعجوزة.



وحرص عدد من نجوم الفن على التواجد فى العزاء منهم النجمتان التونسيتان هند صبري، وعائشة بن أحمد، والفنانة كندة علوش، والاعلامي محمد الغيطي.



وحل الحزن على الحاضرين بالعزاء وعلى الوسط الفني لفراق المخرج الراحل، خاصة وإنه قدم كثيرا من المسلسلات الناجحة منها مسلسلا "أسمهان"، وأبناء الرشيد" وغيرها من الأعمال.



يذكر أن المخرج التونسي شوقي الماجري توفى عن عمر ناهز الـ 57 عاما إثر ذبحة قلبية تعرض لها في القاهرة، حسبما أعلنت عائلته يوم الخميس الماضي.