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ديني

ما حكم من نسي المسح على الجبيرة أثناء الوضوء ثم صلى.. مجمع البحوث يجيب

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:11 م
أعضاء مجمع البحوث
أعضاء مجمع البحوث
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القسم الديني
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه: ما حكم من نسى المسح على الجبيرة أثناء الوضوء ثم صلى ؟

وأجاب المجمع بأنه يجب المسح على الجبيرة فإن نسى أو لم يمسح فعند أبي حنيفة الصلاة صحيحة ويأثم ووجب عليه إعادتها.

وأضاف أن الحكم عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وعند الصاحبين أبي يوسف ومحمد والمفتى به عند الأحناف أنه لا تصح الصلاة.
وأكد المجمع أنه إذا كان المسح على الجبيرة يسبب ضررًا فيتيمم عنه ولا يمسح.
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