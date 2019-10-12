أديب يطالب الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان بسرعة التدخل لإنقاذ مصريين معتقلين في قطر

قال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، ان فضائية بي ان سبورت القطرية من مصلحتها التودد الي السوق المصري، ولكنهم يكرهون المنافسة مع القنوات المصرية خاصة أن الكرة تمثل اهتماما كبيرا عند المصريين.



وأوضح أبو هشيمة خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، ويقدمه «عمرو أديب»، أن المهندس على سالم المقبوض عليه في قطر من أفضل المهندسين في العالم العربي الذين قاموا بتأسيس قناة الجزيزة.



وأكد أبو هشيمة أنهم روجوا في وقت من الأوقات أنه يعمل مع القطريين، ولكن الازمة الأخيرة للمصريين المحتجزين في قطر ردت لي حقي ولي شرف الدفاع عنهما بكل السبل.



من جانبه طالب الإعلامي عمرو أديب الجهات المصرية ومظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بسرعة التدخل لإنقاذ المصريين « علي سالم ووليد عبد العزيز»؛ المقبوض عليهما منذ عام بدون وجه حق، علاوة على أنهما يتعرضان للتنكيل ومنع دخول الدواء لهما.