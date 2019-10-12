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رياضة

أزمة جديدة تهدد مباراة الزمالك وجينيراسيون .. تعرف عليها

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:26 م
الزمالك و جينيراسيون
الزمالك و جينيراسيون
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
تمسك مسؤولو نادي الزمالك بزيادة عدد الجماهير في مباراة الابيض وجينيراسيون فوت السنغالي.

ويلتقى الزمالك مع بطل السنغال ٢٤ أكتوبر الجاري في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت الجهات الأمنية وافقت على حضور ٥٠٠٠ مشجع للمباراة، ولكن تمسك مسئولو الزمالك بطلبهم السابق الذي يتمثل في ضرورة حضور ١٠ أو ١٥ ألف مشجع، نظرًا لأهمية اللقاء.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان أبلغ الزمالك بتحديد ملعب السلام لاستضافة اللقاء.
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