واتساب يطلق خاصية جديدة في تحديثه المنتظر.. تعرف عليها

يعمل تطبيق واتساب على تحديثه الجديد و إضافة خاصية جديدة وهي ميزة الوضع المظلم الذي سيصدره واتساب قريبا.



وسيظهر التحديث الجديد ل واتساب على أجهزة أندرويد وأبل وسيشمل التحديث خاصية الوضع المظلم.



وبحسب صحيفة هندوستان تايمز الهندية، لن تتوفر هذه الخاصية لجميع مستخدمي الواتساب الحاليين، ومن المتوقع أنه سيتم توفير هذه الخاصية فيما بعد لجميع مستخدمي التطبيق قريبا.



وفى التحديث الجديد للتطبيق سيتم أضافة مميزات جديدة، وهي تمييز النص باللون الأبيض بينما تحتوي الخلفية على مزيج من اللون الأسود والأزرق.



وفى هذا الإصدار الجديد سيتمكن مستخدمو التطبيق من استخدام الوضع المظلم يدويا.



ولكن حتى الآن لم يتم الأعلان عن موعد نزول هذه الخاصية الجديدة لتطبيق الواتساب.

