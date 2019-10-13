هوصل كهربا بنفسي للأهلي .. مرتضى منصور يتعهد بكشف المستور عن اللاعب

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تصريحات مسؤولي النادي الأهلي، التي تضمنت أن القلعة الحمراء لم تتفاوض مع محمود كهربا، وفي حالة الرغبة في التعاقد معه سيتم الحديث مع ناديه البرتغالي أفيس.



وقال مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك اليوم، إن النادي الأهلي في حالة التعاقد مع كهربا سيتم توقيع الإيقاف عليه، وأنه سيوصل اللاعب إلى مقر الأهلي بنفسه، لكنه لن يترك حق الزمالك في كهربا بعد هروبه إلى البرتغال.



وأشار رئيس الزمالك إلى أنه سيكشف عن بعض الأمور التى تخص اللاعب محمود كهربا أثناء تواجده داخل فريق الزمالك في الأيام القليلة القادمة.