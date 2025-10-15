شهيد لقمة العيش.. مصرع عامل محارة سقط من الطابق الرابع بالطالبية

لقي عامل محارة مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع من عقار بالطالبية، تم نقله إلى المستشفى وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا بمصرع شخص نتيجة سقوطه من عقار، وتوجهت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص، أن عامل محارة أثناء أداء عمله، اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع، ليلقى مصرعه نتيجة إصابته بكسور ونزيف.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.