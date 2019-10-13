انسي المدحرج.. حضري بيض الاسطوانة بمذاق أشهى

قدمت الدكتورة أماني عبد الغني أستاذ الاقتصاد المنزلي ، البيض الأسطواني بشكل جديد يصنع من البيض المسلوق ليكون اسطوانيا وطويلًا، مما يعطي شكلًا جديدًا له.
- المكونات لعمل بيض الأسطواني:
- 5 بيضات مسلوقة
- قلم جاف
- أسطوانة بلاستيكية
- الطريقة لعمل بيض الأسطواني :
- إفصلي بياض البيضة عن الصفار كل في طبق
- ضعي القلم الجاف في الأسطوانة
- ادخلي بياض البيض حول القلم
- اغمري الأسطوانة في الماء المغلي حتى يتماسك البياض
- اسحبي القلم من داخل الأسطوانة
- ضعي الصفار في داخل بياض البيض الذي أصبح اسطوانيًا
- اغمري أسطوانة البيض في الماء المغلي ليتماسك الصفار
- الان أصبح لديك بيض اسطواني مثل الفنادق بالضبط.
- 5 بيضات مسلوقة
- قلم جاف
- أسطوانة بلاستيكية
- الطريقة لعمل بيض الأسطواني :
- إفصلي بياض البيضة عن الصفار كل في طبق
- ضعي القلم الجاف في الأسطوانة
- ادخلي بياض البيض حول القلم
- اغمري الأسطوانة في الماء المغلي حتى يتماسك البياض
- اسحبي القلم من داخل الأسطوانة
- ضعي الصفار في داخل بياض البيض الذي أصبح اسطوانيًا
- اغمري أسطوانة البيض في الماء المغلي ليتماسك الصفار
- الان أصبح لديك بيض اسطواني مثل الفنادق بالضبط.