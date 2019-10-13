انسي المدحرج.. حضري بيض الاسطوانة بمذاق أشهى

- المكونات لعمل بيض الأسطواني:

- 5 بيضات مسلوقة

- قلم جاف

- أسطوانة بلاستيكية



- الطريقة لعمل بيض الأسطواني :



- إفصلي بياض البيضة عن الصفار كل في طبق



- ضعي القلم الجاف في الأسطوانة



- ادخلي بياض البيض حول القلم



- اغمري الأسطوانة في الماء المغلي حتى يتماسك البياض



- اسحبي القلم من داخل الأسطوانة



- ضعي الصفار في داخل بياض البيض الذي أصبح اسطوانيًا



- اغمري أسطوانة البيض في الماء المغلي ليتماسك الصفار



- الان أصبح لديك بيض اسطواني مثل الفنادق بالضبط.

قدمت الدكتورة أماني عبد الغني أستاذ الاقتصاد المنزلي ، البيض الأسطواني بشكل جديد يصنع من البيض المسلوق ليكون اسطوانيا وطويلًا، مما يعطي شكلًا جديدًا له.