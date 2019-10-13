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مرأة

انسي المدحرج.. حضري بيض الاسطوانة بمذاق أشهى

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
طريقة عمل بيض الأسطوانة
طريقة عمل بيض الأسطوانة
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أسماء عبد الحفيظ
قدمت الدكتورة أماني عبد الغني أستاذ الاقتصاد المنزلي ، البيض الأسطواني بشكل جديد يصنع من البيض المسلوق ليكون اسطوانيا وطويلًا، مما يعطي شكلًا جديدًا له.
- المكونات لعمل بيض الأسطواني:
- 5 بيضات مسلوقة
- قلم جاف
- أسطوانة بلاستيكية

- الطريقة لعمل بيض الأسطواني :

- إفصلي بياض البيضة عن الصفار كل في طبق

- ضعي القلم الجاف في الأسطوانة

- ادخلي بياض البيض حول القلم

- اغمري الأسطوانة في الماء المغلي حتى يتماسك البياض

- اسحبي القلم من داخل الأسطوانة

- ضعي الصفار في داخل بياض البيض الذي أصبح اسطوانيًا

- اغمري أسطوانة البيض في الماء المغلي ليتماسك الصفار

- الان أصبح لديك بيض اسطواني مثل الفنادق بالضبط.
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