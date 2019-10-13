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رياضة

تصفيات آسيا .. منتخب السعودية يتوجه لرام الله استعدادا لمواجهة فلسطين

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:55 ص
بعثة المنتخب السعودي
بعثة المنتخب السعودي
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ريهام بكير
وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان استعدادًا للمغادرة اليوم عبر الحافلات إلى رام الله لمواجهة المنتخب الفلسطيني.

ومن المقرر إقامة المباراة في 15 أكتوبر الجاري على ملعب فيصل الحسيني المجاور لمدينة القدس.

يذكر أن الأخضر يتصدر المجوعة الثالثة للتصفيات الاسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023م ، التي تضم كلا من سنغافورة وفلسطين وأوزباكستان واليمن، برصيد 4 نقاط من مباراتين بعد تعادله مع المنتخب اليمني بهدفين لكل منتخب ثم الفوز بثلاثية أهداف دون مقابل على المنتخب السنغافوري.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن موافقته على خوض مباراته ضد منتخب فلسطين ضمن التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 في كرة القدم بمدينة رام الله في فلسطين وذلك تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني.
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