وزيرة الاستثمار تتوجه إلى نيويور للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، متوجهه إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام .



وتشارك الوزيرة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة محافظي البنك الدولي التي تبدأ غدا في واشنطن وتستمر حتي 20 أكتوبر الحالي.



وتناقش الاجتماعات موضوعات تتعلق بالآفاق الاقتصادية العالمية واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية وفعالية المعونات.