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رياضة

بسبب أردوغان.. يويفا يفتح تحقيقا ضد لاعبي تركيا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:03 م
منتخب تركيا
منتخب تركيا
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إسراء أشرف
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأحد، فتح تحقيق، بشأن التحية العسكرية للاعبي المنتخب التركي، خلال مباراة ألبانيا، مساء أمس، الجمعة، في تصفيات بطولة "يورو 2020".

وقال فيليب تاونسند مسئول الشئون الصحفية بـ "يويفا": "على المستوى الشخصي لم أشاهد التحية، والتي قد يتم اعتبارها مستفزة".

وأكد فيليب تاونسند، أن اللوائح تحظر الإيماءات السياسة والدينية، وسيتم التحقيق فيما حدث.

وحقق المنتخب التركي، الفوز على نظيره الألباني، بهدف دون رد في الدقيقة الأخيرة، بتوقيع اللاعب جنيك توسن.

واحتفل لاعبو المنتخب التركي بالهدف، على طريقة التحية العسكرية لـ"جيش أردوغان"، في ظل استهداف القوات التركية الأراضي السورية.
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