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رياضة

بيكهام يدخل مجال وكلاء اللاعبين ويستهدف النجوم

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:35 م
بيكهام - مبابي نجم
بيكهام - مبابي نجم باريس سان جيرمان
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القسم الرياضي
ذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، أن النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام افتتح شركة خاصة به لإدارة أعمال اللاعبين لمساعدته في تجربته الجديدة مع فريق ميامي الأمريكي.

ويبدأ بيكهام ، مهامه فى محاولات لضم الفرنسى كيليان مبابى نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى إلى فريقه ميامي الأمريكي، وسط مهمة صعبة تنتظره بسبب المغالاة المادية المتوقعة من النادى الفرنسى، ورغبة اكثر من فريق في التعاقد معه أبرزهم ريال مدريد الأسبانى.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن نجم ريال مدريد السابق يجهز لصفقات مدوية لفريقه الأمريكي " انتر ميامى"، أبرزهم الأرجنتينى ليونيل ميسى الذي من الممكن أن يغادر برشلونة الصيف المقبل وفقًا لبند في عقده يتيح له فسخ التعاقد مع برشلونة والرحيل بالمجان بشرط أن ينضم لفريق خارج قارة أوروبا.

ويستعد فريق بيكهام الجديد للمشاركة فى الدورى الأمريكى فى شهر مارس من عام 2020، ويرغب قائد إنجلترا السابق، فى الاستفادة من إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة بالمجان فى شهر يونيو المقبل، بحسب عقده الحالي مع الفريق الكتالوني.

بالإضافة لاستهداف بيكهام للاعب الأورجوياني لويس سواريز الذي ينتهى عقده مع فريق برشلونة في عام 2021، ومصير تجديد تعاقده لم يحسم حتى الآن.
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