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رياضة

رضا عبد العال: حسام البدري جاي يضحك علينا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:28 م
حسام البدري
حسام البدري
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يسرى غازى
شن رضا عبد العال نجم النادي الأهلى والزمالك السابق، هجوما ضاريا على حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى، قبل خوض منتخب الفراعنة مباراة بتسوانا الودية يوم الإثنين المقبل.

وقال رضا عبد العال فى تصريحات لـ "صدى البلد": "حسام البدري جاي يضحك علينا كيف يرفض مواجهة البرازيل والأرجنتين وديا ويوافق على ملاقاة منتخب بتسوانا".

وأضاف: "السنغال قدمت مباراة تاريخية أمام السامبا وحققت تعادلا 1-1 ونيجيريا تفوقت على نفسها أمام البرازيل فى المباراة المقامة بينهما حاليا وديا"، مشددا على أن جهاز منتخب مصر كان يتعين عليه الموافقة على خوض ودية أمام البرازيل حتى لو تلقى خسارة بـ10 أهداف نظيفة.

ولفت إلى أن الاستفادة عائداتها كبيرة للمنتخب الأول فى حال مواجهة البرازيل وديا حتى لو كان معدل الأهداف كبيرا، مشددا على أن لاعبي الفراعنة كانوا سيحققون استفادة من النواحي الفنية والبدنية والاحتكاك بأقوى المدارس الكروية في العالم.

وأوضح أن حسام البدري بيضحك على الجماهير بعد رفضه مواجهة البرازيل والأرجنتين وكان يتوجب عليه خوض اللقاء الودي أمام البرازيل من أجل الوقوف على مستوى لاعبيه وإظهار الأداء الخاص بهم من أجل معالجة أي أخطاء مستقبلية.

وشدد على أن فوز المنتخب الأول على بتسوانا بنتيجة كبيرة لن يعود بالفائدة الفنية على لاعبى الفراعنة الكبار خلال مشوار الاستعداد للتصفيات الإفريقية والمونديالية.
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