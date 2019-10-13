كل ما تكبر تحلى.. عبير صبرى تثير الإعجاب بـ العجلة.. شاهد

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة عبير صبرى الدرامية مسلسل نصيبي وقسمتك 3 مع الفنانة هبة مجدي وظافر عابدين وأحمد مجدي وهاني عادل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.





نشرت الفنانة عبير صبرى مجموعة من الصورة الجديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ظهرت فيها وهى تقود دراجة مزينة بالورود.وأثارت عبير صبرى إعجاب متابعيها بهذه الإطلالة.وجاءت أبرز العليقات: كل ما تكبرى تحلوى، عبير الحياة، الناس بتكبر وانتى بتصغرى.