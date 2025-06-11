قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صيغة دعاء صلاة الحاجة الصحيح.. دار الإفتاء توضح الكلمات المستجابة
محامية تكشف مفاجأة في واقعة عريس الشرقية.. زواج غير قانوني
عمرو وردة يكشف كواليس أزماته مع اتحاد الكرة .. اتظلمت كتير
أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها خلال شهرين وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران
واشنطن بوست: حالة تأهب قصوى في أمريكا تحسبًا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

يفتح الباب أمام تغطية الكوارث الطبيعية.. تعرف على أهداف قانون التأمين المُوحَّد

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

يلعب قانون التأمين المُوحّد دورًا كبيرًا في معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.

وفي سياق التقرير الآتي، نستعرض أبرز أهداف القانون، والتي جاء من أهمها ما يلي:

مواكبة التطورات التي طرأت على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري، وكان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما تبع ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكام القانون، بالإضافة إلى الاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة، بما يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

كما يستهدف القانون التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني، بهدف الوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة تأمين من الأخطار الطبيعية، مثل: الزلازل، والفيضانات، والسيول، والتسونامي، والأمطار الغزيرة.

وفي ظل أزمة جائحة كورونا، قامت الدولة باتخاذ عدة إجراءات، من بينها تخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهي الصغر بنسبة 50%، إلى جانب عدد من التيسيرات الأخرى. ومن جانبها، ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا، بما ساعد في زيادة فاعلية النشاط التأميني خلال الأزمة الراهنة.

قانون التأمين الموحد التأمين الإجباري مركبات النقل السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

كلب مسعور

أخبار قنا.. كلب مسعور يعقر 8 أشخاص بفرشوط.. استئصال ورم كيسي معقد

استراحات المراقبين

تعليم دمياط تعلن جاهزيتها لاستقبال 14 ألف طالب في ماراثون الثانوية

الصلاة في اسوان

تعرف على توقيتات الصلاة فى أسوان.. اليوم

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

ملك زاهر

ادعولي.. ملك زاهر تكشف عن سبب دخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد