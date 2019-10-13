قرار عاجل بتجميد النشاط الرياضي فى نادى اتحاد العاصمة الجزائري.. تفاصيل صادمة

أعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري، تجميد أنشطته الرياضية، بسبب الأزمة المالية الطاحنة، التي يمر بها النادي.



وقال نادي اتحاد العاصمة في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك":"تعلن إدارة إتحاد العاصمة، عن اتخاذ لاعبي الفريق قرارا بتجميد كل أنشطتهم في النادي، سواء التدريبات أو المشاركة في المنافسات الرسمية، وهو القرار الذي تم إشعار الإدارة به، وهذا إلى حين تسوية الوضعية العامة للنادي".



واضاف البيان:" إن قرار اللاعبين بتوقيف نشاطهم، يأتي بعد فشل النادي في تدبير إلتزاماته المالية، لأسباب يعلمها العام والخاص".



وتابع البيان: الحساب البنكي للشركة الرياضية ذات الأسهم لإتحاد العاصمة، لا يزال مجمّدا، على الرغم من قيام الإدارة بمراسلة السلطات القضائية، كما أن عملية بيع أسهم شركة "ETRHB" إلى "الحياة بيتروليوم" لا تزال معطلة لأسباب تتجاوز صلاحيات إدارة النادي".



واختتم البيان:" في ظل هذه الوضعية الحرجة، تطلب إدارة إتحاد العاصمة من عائلة النادي الوقوف والتجنّد في هذا الوقت العصيب، سواء بالمساعدة المادية، أو إيجاد حلول من شأنها أن تخرج الفريق من النفق الذي تتواجد فيه، مرحّبة بكل من يرغب في المساعدة بأي طريقة كانت.