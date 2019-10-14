Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل تجوز العمرة عن شخص حي.. دار الإفتاء تجيب

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
هل تجوز العمرة عن
هل تجوز العمرة عن شخص حي
Advertisements
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "هل تجوز العمرة عن شخص حي".

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز بشرط أن يكون مريض مرض يقعده عن زيارة بيت الله الحرام.

وأشار إلى أنه يجوز أداء العمرة عن الميت، وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوع، أما الحي القادر فإذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه.

هل مساعدة الفقراء والمحتاجين أولى من نافلة الحج والعمرة
ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية بـ"فيسبوك" سؤال يقول صاحبه: "هل مساعدة الفقراء والمحتاجين أَولى من نافلة الحج والعمرة؟".

وردت أمانة الفتوى بدار الإفتاء: "في هذا العصر الذي اشتدت فيه الحاجات نفتي بأن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة، وأكثر ثوابًا منها".

وأضافت الإفتاء أن هذا هو الذي اتفق عليه علماء الأمة، وأنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات، كما أن تقديم سد حاجات المحتاجين على التطوع بالحج أو العمرة يُنيل فاعلها ثواب الأمرين معًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل مساعدة الفقراء والمحتاجين أولى من نافلة الحج والعمرة.. الإفتاء تجيب

الإفتاء: مساعدة الفقراء أولى من الحج في هذا العصر

ما حكم الصيام عن الميت.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

ترشيحاتنا

للمسافر يوميا .. تعرف على كيفية الصلاة في القطار والسيارة والمواصلات

جاهز للقمة أمام الزمالك .. نجم الأهلي العائد: أستطيع اللعب في 3 مراكز

يد الزمالك تتوج بـ دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة.. قلب الطاولة على سبورتنج وفاز 33-31

سفن حربية روسية تطلق صواريخ في البحر المتوسط

عليكِ التخلص من حبوب منع الحمل.. لهذا السبب

ننشر أول صور من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نمبر وان .. شاهد ركن البطولات في منزل أحمد الأحمر

بالأسود إيفانكا ترامب نائمة بجانب طفلها الرضيع

مفيش فلوس .. لاعب الأهلي يكشف كواليس حديثه مع الخطيب