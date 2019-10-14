هل تجوز العمرة عن شخص حي.. دار الإفتاء تجيب

ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "هل تجوز العمرة عن شخص حي".



أجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز بشرط أن يكون مريض مرض يقعده عن زيارة بيت الله الحرام.



وأشار إلى أنه يجوز أداء العمرة عن الميت، وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوع، أما الحي القادر فإذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه.



هل مساعدة الفقراء والمحتاجين أولى من نافلة الحج والعمرة

ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية بـ"فيسبوك" سؤال يقول صاحبه: "هل مساعدة الفقراء والمحتاجين أَولى من نافلة الحج والعمرة؟".



وردت أمانة الفتوى بدار الإفتاء: "في هذا العصر الذي اشتدت فيه الحاجات نفتي بأن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة، وأكثر ثوابًا منها".



وأضافت الإفتاء أن هذا هو الذي اتفق عليه علماء الأمة، وأنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات، كما أن تقديم سد حاجات المحتاجين على التطوع بالحج أو العمرة يُنيل فاعلها ثواب الأمرين معًا.

