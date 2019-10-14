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محافظات

الله الله يا بدوي جاب اليسرى.. حكاية شيخ العرب وأبو الفتيان فى تحرير أسرى الحروب الصليبية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:32 ص
مقام السيد البدوي
مقام السيد البدوي
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أحمد علي
هو من أصول مغربية ولد بمدينة فاس في شمال قارة أفريقيا لقب بـ "سيدي أحمد البدوي" صاحب كرامات كما يرى المريديون وزواره من رواد التصوف ولقبوه بعدة أسماء أهمها شيخ العرب، الملثم، أبو الفتيان، الصامت، القدسي، الزاهد، جياب الأسير، العطاب، ولي الله، ندهة المضام، محرش الحرب‏، أبو العباس، الأسد أبو العباس، أبو فراج، السطوحي، عيسوي المقام، القطب النبوي، باب النبي، بحر العلوم والمعارف، الكاظم" وبهذه المسميات الألفاظ أصبح مقصدا للملايين من المصريين والوفود الأفريقية والعربية والأجنبيه حيث وينتهي نسبه من جهة أبيه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب.

مولد البدوي

ولد البدوي بمدينة فاس المغربية، وهاجر إلى مكة مع عائلته في سن سبع سنوات، واستغرقت الرحلة أربع سنوات، منهم ثلاث سنوات أقاموها بمصر. وعندما بلغ الثمانية والثلاثين من عمره، سافر إلى العراق مع شقيقه الأكبر حسن، ورجع بعد عام واحد إلى مكة، ثم قرر في نفس عام رجوعه الهجرة إلى مصر، وتحديدًا إلى مدينة طنطا، لتكون موطن انتشار طريقته.

ويدشن بصورة سنوية احتفالية بمولد شيخ العرب الأول فى شهر إبريل يسمى بالمولد الرجبي، والثاني في أكتوبر وهو الاحتفال بمولده الذي يُعد أكبر الاحتفالات الدينية في مصر على الإطلاق، حيث يزور مسجده الكائن بقلب المدينة أكثر من مليون ونصف متصوف في المتوسط من كل عام.

وينسب الى ضريح "البدوي" العديد من الابتهالات وكرامات مشايخ التصوف أشهرها كونه أنقذ الأسري المصريين من أوروبا الذين تم أسرهم في الحروب الصليبية، لذلك انتشرت مقولة في التراث الشعبي المصري هي الله الله يا بدوي جاب اليسرى، أي أن البدوي قد جاء بالأسرى.

أبرز الطرق الصوفية

ويعد من أبرز الطرق الصوفية التى جعلت توافده أنصارها ومريديها للساحة المسجد الأحمدي كل من الطريقة الشناوية الأحمدية وشيخها "سعيد الشناوي " والمرازقة وشيخها "عصام شمس الدين" والشعيبية وشيخها "محمد الشعيبي " والزاهدية وشيخها حسن السيد حسن والجوهرية وشيخها الحالي الحسين أبو الحسن والفرغليه وشيخها احمد صبري الفرغلي والبيوميه وشيخها أحمد حامد والامبابيه وشيخها هاني محمد والإمبابية، وشيخها الحالي "هاني محمد علي سلمان والسطوحية وشيخها "علي زين العابدين " و"الحمودية " وشيخها إبراهيم محمد المغربي والتسقيانيه وشيخها أحمد التسقياني والكناسية وشيخها أحمد سلامه والمنايفه وشيخها "علي الدين المنوفي " والجعفرية الأحمدية المحمديه وشيخها "عبد الغني صالح الجعفري" و"الجريرية وشيخها "عبد الله جرير".
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