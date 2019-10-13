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فن

سؤال محرج لـ رانيا يوسف.. والأخيرة ترد: مبفكرشى في الجواز.. شاهد

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:35 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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مصطفى كرم
ردت الفنانة رانيا يوسف علي سؤال أحد متابعيها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وجاء سؤال أحد المتابعين لـ رانيا يوسف قائلا "‏اذا تقدمتلك للزواج توافقي ولا ترفضي؟  ‎#AskRania".

وردت رانيا يوسف قائلة "‏‎ارفض لاني مبفكرش في الزواج".

وتشارك رانيا يوسف في مسلسلها "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.

ويشارك فى بطولته غادة عادل، وسلوى خطاب، وأحمد داود، وإيمان العاصى، وخالد أنور، ومحمود الليثى، وأسماء جلال، ونانسى صالح، وضيوف شرف منهم ناهد السباعى وفيدرا.
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