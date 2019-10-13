ملحمة طبية.. أطباء معهد ناصر ينقذون حياة شاب مصاب بطعن نافذ بالقلب



نجح أطباء معهد ناصر فى تحقيق إنجاز طبى جديد يضاف إلى إنجازات المعهد , حيث نجح الفريق الطبى فى إنقاذ حياة شاب مصاب بطعن نافذ بالقلب و ذلك فى تدخل جراحى فائق و سريع.



و كان المريض الذى يبلغ من العمر 27 عامًا قد حضر بواسطة مجهول إلى طوارئ معهد ناصر مصابًا بجرح نافذ فى عضلة القلب مع إصابات مختلفة بالجسم و تدهور شديد بالحالة العامة و فقدان كامل للوعي و انخفاض شديد فى النبض و الضغط.



و بالكشف الطبى على المريض بواسطة د. حمدى عبد الغفار استشاري الجراحة بالمعهد تبين خطورة الحالة والحاجة إلى تدخل جراحي فوري لإنقاذ حياة المريض ، فتم على الفور الاتصال بدكتور أسامة سعيد و نقل المريض على الفور إلى غرفة العمليات .



و تم إجراء جراحة عاجلة لاستكشاف الصدر من الناحية اليسرى وتبين وجود إصابة شديدة بالبطين الأيمن و الشريان الرئوي الأيمن ، وتم إصلاح القلب جراحيًا و تعويض المريض بالدم و المحاليل حتى استقرت حالته الصحية . و قد استمرت الجراحة ساعة و نصف حيث بدأت فى الرابعة عصرًا و انتهت فى الخامسة و النصف مساءً خرج بعدها المريض إلى غرفة العناية المركزة. التي نقل منها بعد ذلك إلى غرفة العناية المتوسطة بعد تحسن حالته و استرداده لكامل وعيه.



و قد تكون الفريق الطبى من كل من: أ د. أحمد بكري استشاري جراحة القلب و أد. محمد الشوربجى و أد. أمل صلاح استشاري التخدير . و أخصائيي جراحة القلب : د. محمد عبدالقادر و د. وحيد فودة و د. جلال فراج و د. محمد الغنام. و تمريض العمليات : م/ دعاء رمضان وم/ أميرة رفاعى و م/عبير محمد و م/ حنان عاطف. و عمال العمليات : يحيى زكى و محمد فتوح.



و الجدير بالذكر أن ما حدث يعتبر إنجازًا طبيًا غير مسبوق ليس من حيث درجة تعقيد العملية الجراحية فحسب و لكن فى سرعة التدخل الجراحى و جاهزية غرفة العمليات و الفريق الطبى حيث استغرق الوقت من وصول المريض إلى طوارئ المستشفى و بدء العملية الجراحية أقل من عشرة دقائق وهو رقم قياسي يصعب تكراره عالميًا.

