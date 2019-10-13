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رئيس القابضة للمياه يتابع اختبار تأمين أغطية البالوعات ضد السرقة.. صور

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:48 م
ممدوح رسلان رئيس
ممدوح رسلان رئيس القابضة للمياة
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مصطفى كرم
شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تجربة حية لاختبار الغطاء التأمينى لبالوعات الصرف الصحى على خط صرف صحى مجمع قطر ١٠٠٠ مم، بشارع جدة بالمهندسين، الذى ابتكرته شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لمواجهة ظاهرة سرقة الأغطية، بحضور كل من المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى.


وتابع رسلان آليات تركيب الغطاء والمدة الزمنية لتركيبه والتى تقارب ساعة ونصف تقريبا.

واشاد رئيس الشركة القابضة بالفكرة وضرورة تعميمها بعد إجراء الدراسات والاختبارات اللازمة فى اسرع وقت ممكن، ووضعها ضمن أولويات الشركات التابعة لمجابهة تلك الظاهرة والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد على دور الخطوط الساخنة ١٢٥ بجميع المحافظات و١٧٥ بالقاهرة والإسكندرية فى استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين المتعلقة بالصرف الصحى، وسرعة التعامل مع تلك البلاغات وخصوصا الاغطية المسروقة.

جدير بالذكر، أن شركة الصرف الصحى بالجيزة أجرت اختبارات وتجارب منذ ما يقرب من شهر، لإجراء التعديلات الهندسية اللازمة للوصول إلى أنسب نموذج يمكن تطبيقه.

وأكد المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن هذا النموذج يتم تصنيعه بالكامل بالورشة العمومية بالشركة، وهو عبارة عن تركيب لشبكات أسفل أغطية بالوعات الصرف بنحو ٣٠ سم، وتتحمل الأوزان حتى ٥٠٠ كجم، بغرض حماية الأرواح ومنع سقوط المواطنين من ناحية، والحفاظ على شبكات الصرف الصحى بمنع القاء المخالفات الثقيلة مثل مخلفات المذابح والمجازر.

واشار إلى أن هذا النموذج يعد الأمثل لانه يسمح بعملية التطهير سواء بالمعدات او الأفراد، نظرا لإمكانية فتحه وغلقه، دون تعريض حياة المواطنين للخطر.
رئيس القابضة للمياه يتابع اختبار تأمين أغطية البالوعات ضد السرقة.. صور
رئيس القابضة للمياه يتابع اختبار تأمين أغطية البالوعات ضد السرقة.. صور
رئيس القابضة للمياه يتابع اختبار تأمين أغطية البالوعات ضد السرقة.. صور
رئيس القابضة للمياه يتابع اختبار تأمين أغطية البالوعات ضد السرقة.. صور
رئيس القابضة للمياه يتابع اختبار تأمين أغطية البالوعات ضد السرقة.. صور
رئيس القابضة للمياه يتابع اختبار تأمين أغطية البالوعات ضد السرقة.. صور
رئيس القابضة للمياه يتابع اختبار تأمين أغطية البالوعات ضد السرقة.. صور
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