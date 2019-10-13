أحمد موسى يشيد بالعقيد ياسر وهبة وكلمته عن الرئيس السيسى ..فيديو

أشاد الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، بكلمة العقيد ياسر وهبة، قائلًا: "كلمة قوية ومؤثرة وتفوق على نفسه فى الندوة التثقيفية".





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقائع الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين، التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان "أكتوبر .. إرادة وتحدي"، بـ مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.



