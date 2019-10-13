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فن

أنا أهلاوية.. رانيا يوسف توجه رسالة لـ محمد صلاح

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:50 م
رانيا يوسف - محمد
رانيا يوسف - محمد صلاح
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سعيد فراج
واصلت الفنانة رانيا يوسف، الرد على أسئلة متابعيها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، من خلال تطبيق «ask»، وكان أحد التساؤلات التي وجهت لها حول اللاعب المفضل لها في لعبة كرة القدم.

وكتب أحد متابعي رانيا يوسف، في سؤاله لها: «ميسي ولا كريستيانو»، لترد عليه قائلة: «محمد صلاح»، لتؤكد حبها إلى نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، فيما تساءل متابع آخر عن فريقها المفضل، لتؤكد قائلة: «أنا أهلاوية».

وتشارك رانيا يوسف في مسلسلها "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.

ويشارك فى بطولته غادة عادل، وسلوى خطاب، وأحمد داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، ومحمود الليثى، وأسماء جلال، ونانسى صالح، وضيوف شرف منهم ناهد السباعى وفيدرا.
أنا أهلاوية.. رانيا يوسف توجه رسالة لـ محمد صلاح
أنا أهلاوية.. رانيا يوسف توجه رسالة لـ محمد صلاح
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