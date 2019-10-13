"العاصمة الإدارية" تقيم مصنعا بمساحة 305 أفدنة للمخلفات الصلبة بالمدينة

كشف اللواء عادل الزميتى رئيس قطاع الخدمات بشركة العاصمة الادراية الجديدة أن الشركة خصصت أرضا لاقامة مصنع للمخلفات الصلبة خارج حدود مدينة العاصمة الادارية الجديدة على مساحة 305 أفدنة، وذلك لمعالجة المخلفات الصلبة بالشراكة مع شركة اجنبية.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الشركة تقوم حاليا بدراسة 4 عروض لشركات اجنبيه، ومن المقرر بدء العمل بالمصنع قبل شهر مارس المقبل، موضحا أن 65 شركة تقدمت فى مناقصة عامة لادارة المخلفات الصلبة بالمدينة، وتمت تصفية هذه الشركات إلى 4 فقط، حيث قامت شركة العاصمة بزيارات ميدانية لهذه الدول لدراسة امكانية مشاركة هذه الشركات من عدمه.



وأوضح أن الاتفاق مع الشركة التى سيتم اختيارها سيكون لمدة 15 عاما، لتتولى تنفيذ الاعمال المتكاملة للادارة والتى تضم جمع المخلفات والقيام بمهام الفرز واعادة التدوير، موضحا أنه تم التعاون مع وزارة البيئة لاختيار هذه الشركات وتحديد مهام عملها، وشركة العاصمة فى مراحلها النهائية بدراسة العروض المالية والفنية لهذه الشركات.