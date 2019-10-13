Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

"العاصمة الإدارية" تقيم مصنعا بمساحة 305 أفدنة للمخلفات الصلبة بالمدينة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:05 م
مصنع مخلفات صلبة
مصنع مخلفات صلبة - أرشيفية
Advertisements
كتبت- زينب أبو الخير
كشف اللواء عادل الزميتى رئيس قطاع الخدمات بشركة العاصمة الادراية الجديدة أن الشركة خصصت أرضا لاقامة مصنع للمخلفات الصلبة خارج حدود مدينة العاصمة الادارية الجديدة على مساحة 305 أفدنة، وذلك لمعالجة المخلفات الصلبة بالشراكة مع شركة اجنبية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الشركة تقوم حاليا بدراسة 4 عروض لشركات اجنبيه، ومن المقرر بدء العمل بالمصنع قبل شهر مارس المقبل، موضحا أن 65 شركة تقدمت فى مناقصة عامة لادارة المخلفات الصلبة بالمدينة، وتمت تصفية هذه الشركات إلى 4 فقط، حيث قامت شركة العاصمة بزيارات ميدانية لهذه الدول لدراسة امكانية مشاركة هذه الشركات من عدمه.

وأوضح أن الاتفاق مع الشركة التى سيتم اختيارها سيكون لمدة 15 عاما، لتتولى تنفيذ الاعمال المتكاملة للادارة والتى تضم جمع المخلفات والقيام بمهام الفرز واعادة التدوير، موضحا أنه تم التعاون مع وزارة البيئة لاختيار هذه الشركات وتحديد مهام عملها، وشركة العاصمة فى مراحلها النهائية بدراسة العروض المالية والفنية لهذه الشركات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية : تكلفة 11 مليار جنيه قيمة تكلفة منظومة النظافة الجديدة

بتكلفة 11 مليار جنيه.. تطبيق منظومة النظافة الجديدة على 3 مراحل.. 10 شركات خاصة بالقمامة تعمل على أرض المحافظات.. وتدعم المبادرات الشبابية والمشاركة المجتمعية

صحتنا في نظافة بيئتنا.. حملة نظافة وندوات توعية بمركز أبنوب في أسيوط

ترشيحاتنا

أنا أهلاوية.. رانيا يوسف توجه رسالة لـ محمد صلاح

اخبار الأهلي اليوم 13-10-2019 .. صدمة في القلعة الحمراء.. إصابات مرعبة تضرب الأحمر قبل القمة 119

تعرف على حقيقة تحريك أسعار كروت الشحن

يد الزمالك تتوج بـ دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة.. قلب الطاولة على سبورتنج وفاز 33-31

صدمت جمهورها.. رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي

رسالة غامضة من عضو مجلس النادي الاهلي لمتابعيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مدرجات استاد القاهرة.. وزير الرياضة يساند المنتخب الأولمبي

منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بتسوانا وديا .. صور

كارثة تهدد الأطفال بـ 3 أمراض خطيرة.. معجون الأسنان فيه سم قاتل