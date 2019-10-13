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رياضة

الأهلي معتاد على البطولات .. محمد محمود: هدفي التتويج بلقب إفريقيا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:52 م
محمد محمود لاعب النادي
محمد محمود لاعب النادي الأهلي
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ريهام بكير
أكد محمد محمود لاعب النادي الأهلي ، أن حلمه مع الفريق هو تحقيق بطولة افريقيا، لأنها غائبة عن القلعة الحمراء منذ عام 2013، ومثلي الأعلى داخل مصر ، النجم المعتزل محمد ابوتريكة ، وبالخارج محمد صلاح.

وأضاف خلال برنامج سهرة مع، الذي يقدمه اسلام الشاطر على قناة الأهلي ، ان المارد الاحمر ، متعود على التتويج بالالقاب والبطولات، وهدف جميع اللاعبين المشاركة والمساهمة في تحقيق العديد من البطولات، والمنافسة على المشاركة في الاهلي شريفة وهدفها اعلاء اسم النادي.

وكشف محمود عن انتظار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عودته لضمه من جديد لصفوف الفراعنة الصغار الذين يشاركون في التصفيات المؤهلة للاولمبياد الشهر المقبل بمصر.
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