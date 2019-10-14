Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

في أول ظهور لـ البدري.. 4 تبديلات في ودية مصر أمام بتسوانا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:29 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
طلب الجهاز الفني لمنتخب بتسوانا الاكتفاء بإجراء ٤ تبديلات فقط خلال مباراته الودية مع منتخبنا الوطني والمقرر لها غدا الاثنين في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

كان الجهاز الفني لفريقنا الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري يرغب في إجراء ٦ تبديلات من أجل التعرف على المستوى الحقيقى لكل اللاعبين وإعطاء الفرصة لأكبر عدد للوقوف على بعض النقاط لاتخاذ قراراته في المرحلة المقبلة استعدادا لمواجهة منتخب كينيا في أولى ارتباطاته الرسمية.

وسبق للمنتخبين مصر وبتسوانا أن تواجها ٥ مرات من قبل وجاءت النتائج على النحو التالي:

- 7 أكتوبر 2006: تعادلا (0 – 0) في تصفيات أمم أفريقيا 2008.
- 13 أكتوبر 2006: فازت مصر (1 – 0) بتوقيع محمد فضل في تصفيات كان 2008 أيضًا.

- 4 يونيو 2013: تعادلا (1 – 1) في لقاء ودي وأحرز أحمد حجازي هدف مصر.
- 10 أكتوبر 2014: فاز منتخب مصر خارج أرضه (2 – 0) بتوقيع محمد النني ومحمد صلاح في تصفيات أمم افريقيا 2014.
- 15 أكتوبر 2014: كرر منتخب مصر تفوقه (2 – 0) أيضًا على أرضه بتوقيع عمرو جمال ومحمد صلاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام البدري يعلن قائمة معسكر أكتوبر لـ منتخب مصر فى هذا الموعد

اخبار الرياضة.. جينيراسيون يكشف دور الأهلى فى أزمة مباراة الزمالك .. وفاة والد سيد معوض

موعد أول مباراة رسمية لمنتخب مصر تحت قيادة البدري

أزمة حول إقامة مباراة مصر وبتسوانا على ستاد القاهرة.. تفاصيل

رسميا .. منتخب مصر يواجه كينيا وجزر القمر 14 و18 نوفمبر بتصفيات إفريقيا

موعد مباراة المنتخب الأول الودية أمام بتسوانا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مصر تتحدى الفقر المائي.. 5 إجراءات حاسمة من الحكومة لمواجهة أزمة المياه

صدمت جمهورها.. رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي

اخبار الرياضة.. الأهلي يتلقى صدمة قبل لقاء الزمالك.. مرتضى منصور يتقدم بـ 19 بلاغا ضد الخطيب

اوعى الأسد.. زينة فى إطلالة كاجوال بالأبيض.. شاهد

أحمد عز أمام الرئيس السيسي: «البسوا المموه بيخافوا منه»

لا ترموه أبدا.. نوى البلح يعالج 60 مرضا مزمنا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

بفستان جريء .. دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في السعودية.. شاهد

اوعى الأسد.. زينة فى إطلالة كاجوال بالأبيض.. شاهد