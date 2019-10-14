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فن

فاطمة عادل وهاني عادل يغنيان الأغنية الدعائية لفيلم بين بحرين .. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:23 ص
فيلم بين بحرين
فيلم بين بحرين
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آيه عاطف
طرحت الجهه المنتجة لفيلم "بين بحرين"، الأغنية الدعائية للفيلم، وهي من غناء بطلة الفيلم الفنانة فاطمة عادل، بمشاركة الفنان هاني عادل.

وشارك الفيلم مؤخرًا في الدورة الـ 22 من مهرجان Religion Today السينمائي بإيطاليا حيث ينافس على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم بعيون امرأة.

كما حصل المخرج أنس طلبة، على جائزة أفضل إخراج ، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، وقد شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان تازة الدولي لسينما التنوع والذي أقيمت خلال الفترة من 22 وحتى 27 يوليوׅ.

"بين بحرين" من إخراج أنس طلبة، وتأليف مريم نعوم، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وهو من بطولة فاطمة عادل، ويارا جبران، وثراء جُبيل، ومحمود فارس، وعارفة عبد الرسول، ولبنى ونس.


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