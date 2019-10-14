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محافظات

تعرف على برنامج تدريب ممرضات الرعاية الأساسية بصحة بني سويف

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:08 ص
تعرف على برنامج تدريب
تعرف على برنامج تدريب ممرضات الرعاية الأساسية بصحة بني سويف
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محمد عبد الحليم
عقدت إدارة التمريض بمديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، دورة تدريبية لـ 25 ممرضة من العاملين بمنشآت الرعاية الأساسية عن أعمال الاستقبال والطوارئ والتى تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالى، وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، الدكتورة كوثر محمود رئيس الادارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة.

وقام فريق الإدارة العامة للتمريض الرعاية الأساسية بوزارة الصحة بتدريب الممرضات، وذلك بإشراف كريمة محمد السيد مدير عام الإدارة العامة لتمريض الرعاية الأساسية، وبحضور الدكتورة مها حسن أمين مديرة إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية.

وقامت سلوى ناصر اخصائى باﻹدارة العامة لتمريض الرعاية الأساسية بشرح محاضرة الإنعاش القلب الرئوى والتدريب عملى ونظرى على إنعاش القلب الرئوى، وتدريب أفراد هيئة التمريض على أعمال الطوارئ والاستقبال لإنقاذ حياة المريض وقامت كل ممرضة فى الدورة بالتطبيقي عمليا بيدها.
تعرف على برنامج تدريب ممرضات الرعاية الأساسية بصحة بني سويف
تعرف على برنامج تدريب ممرضات الرعاية الأساسية بصحة بني سويف
تعرف على برنامج تدريب ممرضات الرعاية الأساسية بصحة بني سويف
تعرف على برنامج تدريب ممرضات الرعاية الأساسية بصحة بني سويف
تعرف على برنامج تدريب ممرضات الرعاية الأساسية بصحة بني سويف
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