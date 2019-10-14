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أخبار العالم

يعيد تنظيم داعش.. الدفاع الفرنسي يعلق على العدوان التركي في سوريا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:35 ص
مجلس الدفاع الفرنسي
مجلس الدفاع الفرنسي
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قسم الخارجي
أكد مجلس الدفاع والأمن الوطني الفرنسي أن الهجوم التركي على الشمال السوري يتسبب في تجدد وجود تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب زعزعة استقرار دائم في شمال شرق سوريا.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم الاثنين بعد اجتماع عاجل للحكومة إن فرنسا ستتخذ إجراءات في الساعات المقبلة لضمان سلامة جيشها وأفرادها المدنيين في شمال شرق سوريا.

ولدى فرنسا قوات خاصة في المنطقة في إطار مشاركتها في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش الإرهابي.

وكان الجيش السوري أعلن التوجه إلى المناطق الحدودية مع تركيا لصد العدوان الذي تشنه أنقرة منذ أيام على القوات الكردية في الشمال السوري.
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