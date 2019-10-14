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توك شو

تمارين رياضية باستخدام الكرة المطاطية لحرق الدهون وشد عضلات الجسم.. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:44 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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البهى عمرو
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة تمارين رياضية باستخدام الكرة المطاطية لحرق الدهون وشد عضلات الجسم.

وقال الكابتن حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الاثنين، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأشخاص على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد، ومقدار تحمله.

وأوصى الكابتن حسام أبو هاشم، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو، والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
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