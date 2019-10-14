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أخبار العالم

اشتباكات عنيفة بين قسد والعناصر السورية الموالية لـ تركيا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:29 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت قناة سكاي نيوز ، باندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية والعناصر السورية الموالية لتركيا.

وقالت نقلا عن مصادر، إن اشتباكات عنيفة بين الفصائل السورية الموالية لتركيا ومسلحين من قوات سوريا الديمقراطية في أحياء بمدينة رأس العين شمالي سوريا.

فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الاثنين أن قوات الجيش دخلت بلدة تل تمر في شمال شرق البلاد بعد أن توصلت دمشق لاتفاق مع القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة للانتشار هناك بهدف التصدي للهجوم التركي.

وتقع تل تمر على طريق سريع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب.

وقالت القوات التركية إنها سيطرت على الطريق السريع أمس الاحد. وتبعد تل تمر 35 كيلومترا جنوب شرقي راس العين، احد الأهداف الرئيسية للهجوم التركي.

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