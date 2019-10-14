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رياضة

اللجنة الإعلامية لاتحاد الجامعات تعقد اجتماعها الأول برئاسة أحمد شوبير

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:40 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
عقدت اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضي للجامعات برئاسة أحمد شوبير، أول اجتماع لها اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي، و كامل تشكيل اللجنة.

وبحسب بيان، ناقش شوبير في اجتماعه الأول كيفية اظهار المجهود المبذول في دوري الجامعات بنشره عبر وسائل الإعلام، بالاضافة لكيفية الاستفادة من الطلاب الذين لديهم موهبة في المجال الإعلامي بالمشاركة الفعالة مع اللجنة.

ووضع شوبير تصورا كاملا للنهوض بالجانب الإعلامي للاتحاد الرياضي للجامعات، ومن المقرر أن تظهر نتائج هذا الاجتماع خلال أيام قليلة بإذاعة مباريات البطولات المختلفة عبر الحسابات الرسمية للاتحاد، بالإضافة لعرض نتائج وظواهر كل الألعاب أسبوعيًا.
اللجنة الإعلامية لاتحاد الجامعات تعقد اجتماعها الأول برئاسة أحمد شوبير
اللجنة الإعلامية لاتحاد الجامعات تعقد اجتماعها الأول برئاسة أحمد شوبير
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