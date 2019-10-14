تعرف على عقوبة حمل مسدس أو بندقية أو ضغط هواء وغاز وذخائرها

يتباهى بعض الأشخاص بحمل الأسلحة النارية والذخائر، ويلجأ البعض الآخر لحمله فى المناسبات السعيدة ومن ثم المشاكل ومن حال إلى حال ينقلب الوضع ليصبح حامل ومصنع هذا السلاح عرضة للسجن.



ففى ذات السياق قال محمد التهامي عبد الهادي والخبير القانونى أنه صدر القانون رقم 5 لسنة 2019 والذي استحدث جريمة جديدة وهي حيازة أو تصنيع مسدس أو بندقية صوت أو ضغط هواء أو غاز أو ذخائرها.



وأضاف الخبير القانونى أن أنواعهم سوف تذكر في الجدول رقم 5 المرفق بالقانون، وحيازتهم وتصنيعهم سيكون طبقًا لشروط وإجراءات سوف يصدرها وزير الداخلية.



وأكد التهامى أن الغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه، ولو تم تكرارها سوف يتم الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بواحدة من العقوبتين.



ولا بد على حائزي ومصنعي الأسلحة أن يوفقوا أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات المحددة للحيازة والتصنيع.