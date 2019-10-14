البرلمان الدولى للتسامح والسلام عضوا فى الاتحاد البرلمانى الدولى

اعتمد الاتحاد البرلماني الدولي IPU اليوم البرلمان الدولي للتسامح والسلام عضوا فيه وذلك على هامش اجتماعات دورته الـ 141 في العاصمة الصربية بلجراد .



ويعتبر الاتحاد البرلماني الدولي الجهة البرلمانية العليا في العالم المندرجة تحت مظلة الأمم المتحدة وتتخذ من جنيف مقرا لها.



وعبر مارتن چونجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي IPU عن سعادته بانضمام البرلمان الدولي للتسامح والسلام الذي يمثل ما يربو عن 55 برلمانا حول العالم ويختص بشكل حصري بنشر ورفع قيم التسامح والسلام حول العالم.



من جانبه أشاد الدكتور أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام باعتماد برلمان المجلس عضوا في الاتحاد البرلماني الدولي، مشيرا إلى أهمية التعاون الدولي في دعم مساعي التسامح والسلام حول العالم.





يشار إلى أن المجلس العالمى للتسامح والسلام انطلق في نوفمبر من العام 2017، فى مالطا برئاسة الدكتور أحمد بن محمد الجروان كمنظمة دولية تعتمد على مبادئ ديمقراطية وتستمد من القانون الدولي والاتفاقات نظام عملها الخاص.



ويشغل الجروان عدة مناصب حاليًا، فهو مؤسس ورئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ورئيس الاتحاد العام للخبراء العرب، وسفير للسلام – من الاتحاد العالمي للسلام، وسفير النوايا الحسنة من رئيس جمهورية كوسوفو، وهو عضو في المجلس الوطني الإماراتي منذ عام 2011.



كما شغل عدة مناصب سابقًا أهمها؛ رئيس البرلمان العربي لدورتين متتاليتين الفترة من 2012 وحتى 2016، وأسس وترأس نادي الشارقة للسيارات القديمة، وكان عضوًا في مجلس إدارة غرفة وتجارة الشارقة، وعضوًا في لجنة التحكيم التجاري الدولي في الشارقة، كما خدم في القوات المسلحة الإماراتية متدرجًا حتى رتبة عقيد ركن مهندس.



كما نجح من خلال مسيرته المهنية، التي اتسمت بحسن القيادة، والرؤية الثاقبة، في صناعة التغيير، حيث كانت إنجازاته واضحة ومعروفة ومتنوعة، ومن خلال 40 عامًا من خبرته، تميز بمشاريع تنموية ومستدامة واسعة، وهو ما كلله بإنشاء المجلس العالمي للتسامح والسلام، جنبا إلى جنب مع عدد من الشخصيات البارزة الأخرى على المستوى الدولي، وتم انتخابه رئيسًا له، لمكانته الرفيعة وتاريخه المشرّف في مجالات السلام والتسامح، ومحاربة التمييز والعنصرية والتطرف الديني والعرقي والطائفي، كما أطلق الجروان البرلمان الدولي للتسامح والسلام (IPTP) يوليو 2018، كأحد أجهزة المجلس العالمي للتسامح والسلام، وبات يضم ما يربو عن 55 برلمانا دوليا حول العالم.



