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ثقافة

الزيات تصدر قصة وفاء للقاص سليم نصر

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:51 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أصدرت دار الزيات للنشر والتوزيع، لصاحبتها الدكتور شاهندة الزيات قصة "وفاء"، للكاتب والقاص سليم نصر، وذلك ضمن استعدادتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، التي من المقرر أن تنطلق في 22 يناير 2020.

وجاء غلاف القصة من تصميم محمود طارق، وتصحيح وتنسيق الباشا عبدالباسط.

ومن المقرر أن تشارك الدار هذا العام في معرض القاهرة، بمجوعة من العناوين المهمة، لعدد من الكتاب الشباب، وبعض الكتاب الكبار، وتتميز الدار بدعمها للشباب، واكتشاف المواهب منهم ورعايتها، ودعمهم للاستمرار في مسيرة الإبداع.
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