بعد الأسود والأحمر جيهان خليل بالقفطان الرمادي.. أيهما أجمل؟













نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت جيهان خليل، من خلال الصور بقفطان مغربي ذات اللون الرمادي ، الذى أبرز جمالها ورشاقتها، وحرصت على تسريحة شعرها وتركه منسدلا على الاكتاف ،ونسقت معه حلق أحمر طويل من الاكسسوار .وأكملت إطلالتها بوضع لمسات بسيطة من المكياج الهادي الذى ارتكز. على أحمر الشفاه، وايلاينر العيون، وحازت الصور على إعجاب جميع متابعيها.يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.