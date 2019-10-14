Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مأساة في قرية الراشدة| حريق يلتهم 14 رأس ماشية.. وتعويض عاجل من محافظ الوادي الجديد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:29 م
حريق حظائر المواشي
حريق حظائر المواشي في الوادي الجديد
Advertisements
منصور ابو العلمين
عاش أهالي قرية الراشدة في محافظة الوادي الجديد مأساة بسبب حريق ضخم التهم عددا من رءوس المواشي وأشجار الفواكه.

الحريق التهم نحو 14 رأس ماشية، كانت مصدر دخل ورزق أصحابها من الفلاحين، وهو ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى إصدار قرار بحصر الخسائر تمهيدا لصرف تعويضات للفلاحين.

وأكد الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطري بالوادى الجديد انه تم تشكيل لجنة معاينة لموقع حريق قرية الراشدة بمركز الداخلة والذي نشب يوم السبت الماضي لحصر الخسائر من الماشية والتخلص الآمن منها وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأوضح عوض أن نتائج المعاينة أكدت نفوق ١٤ رأس ماشية ويجري حاليا التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف تعويضات مالية لأصحابها بناء على توجيهات المحافظ، والذي وجه أيضا بإعداد تقرير عن أسباب الحرائق وآليات تلافي حدوثها مستقبلًا.

وكان حريق نشب يوم السبت الماضي بحظائر ماشية تقع بمنطقة زراعات نخيل بقرية الراشدة حيث تسببت النيران فى تفحم عدد من أشجار الفاكهة والنخيل ونفوق رءوس الماشية المملوكة لعدد من المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مقابل 15 مليون يورو.. صحف إيطاليا: محمد النني الخيار الأمثل لخط وسط ميلان

رمضان صبحي جاهز لقيادة الأهلى أمام الزمالك بالدوري .. تفاصيل

بسبب حضن أليساندرا..بطل اتحاد الـUFC غاضب من محمد صلاح

بملامح جريئة.. جلسة تصوير جديدة لـ ابنة عمرو دياب

أفضل وأرخص سيارة زيرو في مصر 2020

فان دام يقبل رجاء الجداوى وشاروخان يسلمها جائزة صناعة الترفيه بالسعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمر أوف شولدر .. إنجى وجدان بفستان كاجوال فى أحدث ظهور

بعد الأسود والأحمر جيهان خليل بالقفطان الرمادي.. أيهما أجمل؟

المنتخب العربى لعبور المانش يواصل تدريباته فى الغردقة لليوم الثانى 