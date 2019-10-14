مأساة في قرية الراشدة| حريق يلتهم 14 رأس ماشية.. وتعويض عاجل من محافظ الوادي الجديد

عاش أهالي قرية الراشدة في محافظة الوادي الجديد مأساة بسبب حريق ضخم التهم عددا من رءوس المواشي وأشجار الفواكه.



الحريق التهم نحو 14 رأس ماشية، كانت مصدر دخل ورزق أصحابها من الفلاحين، وهو ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى إصدار قرار بحصر الخسائر تمهيدا لصرف تعويضات للفلاحين.



وأكد الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطري بالوادى الجديد انه تم تشكيل لجنة معاينة لموقع حريق قرية الراشدة بمركز الداخلة والذي نشب يوم السبت الماضي لحصر الخسائر من الماشية والتخلص الآمن منها وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.



وأوضح عوض أن نتائج المعاينة أكدت نفوق ١٤ رأس ماشية ويجري حاليا التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف تعويضات مالية لأصحابها بناء على توجيهات المحافظ، والذي وجه أيضا بإعداد تقرير عن أسباب الحرائق وآليات تلافي حدوثها مستقبلًا.



وكان حريق نشب يوم السبت الماضي بحظائر ماشية تقع بمنطقة زراعات نخيل بقرية الراشدة حيث تسببت النيران فى تفحم عدد من أشجار الفاكهة والنخيل ونفوق رءوس الماشية المملوكة لعدد من المواطنين.