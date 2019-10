بث مباشر لمباراة سبورتنج وطنطا في دور الـ 16 لدوري كرة السلة على صدى البلد

تنطلق اليوم "الاثنين" منافسات دور الـ 16 من بطولة الدوري الممتاز أ "رجال" لكرة السلة وتعد مباراة الزمالك أمام القناة أبرز المواجهات.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة إذاعة مباراة سبورتنج وطنطا عبر شاشة قناة "صدى البلد" في تمام الساعة السادسة مساء.



وجاءت باقي المواجهات كالتالي:



الزمالك vs القناة .. المرتبط 4 عصرا، الرجال 6 مساء

م. للتأمين vs أ. الجياد .. المرتبط 2 ظهرا، الرجال 6 مساء

سبورتنج vs طنطا .. المرتبط 4 عصرا ، الرجال 6 مساء

الاهلي vs الطيران .. المرتبط 8 مساء، الرجال 6 مساء

الجزيرة vs الشمس .. المرتبط 4 عصرا، الرجال 8 مساء