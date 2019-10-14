فرجاني ساسي وحمدي النقاز في القاهرة استعدادا لمباراة الأهلي والزمالك

يصل إلى القاهرة مساء اليوم الاثنين ثنائي الزمالك التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي بعد المشاركة مع المنتخب في مباراة الكاميرون الودية بالأمس.



ومن المقرر أن ينتظم الثنائي في تدريبات الفريق الأبيض غدا الثلاثاء استعدادًا للقاء القمة المقبل أمام الأهلي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة للدوري.



جدير بالذكر أن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك يعتمد على الثنائي بصورة أساسية في المباريات.