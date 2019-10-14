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أخبار البلد

نسور السماء.. القوات الجوية المصرية تحتفل بعيدها.. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:20 م
القوات الجوية المصرية
القوات الجوية المصرية
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محمد إبراهيم
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو بعنوان "القوات الجوية نسور في السماء"؛ وذلك بمناسبة احتفال القوات الجوية بمرور ٨٧ على عيدها.

وقد أكد الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، أن القوات الجوية مستمرة فى تنفيذ مهامها بكل عزيمة وإصرار، دفاعًا عن سماء مصر وردعًا لأي عدوان على مجالها الجوي.

وأنها حريصة على تطوير وتحديث قدراتها من نظم وأساليب القتال الجوي طبقًا لمسرح العمليات المحتمل والتهديدات المتوقعة بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والثمانين للقوات الجوية.

وأشار الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية إلى أن القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية عالية من أحدث أجيال الطائرات المقاتلة "وطائرات الإنذار المبكر وطائرات ومعدات الاستطلاع الجوي والاباتشى الهجومية ومنظومات الطائرات الموجهة بدون طيار.

بالاضافة الى المنظومات الارضية الخاصة بالصيانة والاصلاح والتدريب التي تدعم قدرة القوات المسلحة على فرض السيطرة الجوية على جميع المحاور الإستراتيجية للدولة.

وأكد الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية على وصول كافة التشكيلات الجوية الى أعلى درجات الاستعداد والكفاءة القتالية، التي تمكنها من تنفيذ جميع الأنشطة التي تسند اليها، خاصة في ظل ما تنفذه القوات المسلحة من مهام غير مسبوقة لاقتلاع جذور الارهاب وتأمين حدود الدولة، مشيرا الى تنفيذ العديد من التدريبات والمناورات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وشدد الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية على الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية وذلك لتطوير وتحديث قدراتها من نظم وأساليب القتال الجوي.
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