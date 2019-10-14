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برلمان

تحرك جديد من النواب بشأن عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:19 م
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
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معتز الخصوصى
كشف النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن أسباب تأخر صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن.

وقال "وهب الله"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك حالة من البلبلة بشأن عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بسبب أن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن أي إشارة إلى زيادة المعاشات بقيمة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي إلى معاش الأجور المتغيرة، بل اكتفي بأن تضم بنسبة 80% من قيمتها إلى الأجور المتغيرة قبل التسوية وهذا ما أدي إلى حدوث اللغط الدائر الآن.

وأكد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت أنها فى انتظار الصيغة التنفيذية للعلاوات الخمس، مطالبا وزيرة التضامن بإعلان بيان شامل بشأن موقف الوزارة من صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات فى ضوء تنفيذ الحكم القضائى وحيثياته ، وذلك لطمأنة أصحاب المعاشات.

وكشف عن أنه فى حالة استمرار تأخر رد وزارة التضامن ، فإنه سيعد مشروع قانون أمام البرلمان لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وكان قد صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بضم العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير، مع رفض جميع الطعون التي قدمتها الدولة ضد حكم محكمة القضاء الإداري.
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