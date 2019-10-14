كوكتيل إجرام.. المشدد 5 سنوات لعاطلين لحيازتهما مواد مخدرة وسلاح أبيض

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض.



البداية عندما القى قسم شرطة الزاوية الحمراء القبض علي، "ا .د. " ، 35 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات"، و"ع.30 سنة، عاطل، مستقلين دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ملك المتهم الأول أثناء ترددهما على دائرة القسم، وبحوزتهما مخدر الحشيش، و 6000 جنيه، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض.



وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاتهما.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة والتى بدورها احالت القضية للمحكمة والتى قضت بعقوبتها المتقدمة.

