الذرة من أجل السلام.. أغنية للتوعية بالاستخدام السلمى للطاقة الذرية

أطلقت هيئة الطاقة الذرية أغنية "الذرة من أجل السلام" على هامش المؤتمر الدولي"الذرة من أجل السلام»، بين مصر وألمانيا لتبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين،بالتعاون مؤسسة ألكسندر فون هامبولد الألمانية.



وقال الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، خلال كلمته الافتتاحية،أن المؤتمر فرصة للباحثين والعلماء للتعاون والتبادل بين الجانبين الألماني والمصري في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية».



وتابع«لا شك أن الهيئات النووية المصرية المتمثلة في هيئة الطاقة الذرية المصرية، والهيئات النووية الأخرى جميعها تقوم بدور هام في تحقيق التنمية المستدامة في مصر من خلال التركيز على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتعمل هذه الهيئات في تكاملوتناغم للوصول إلى هدف استخدام الذرة من أجل السلام، وهذه الاستخدامات السلمية لا تقتصر على إنتااج الطاقة فقط بل تمتد إلى التطبيقات في مجال الصحة والزراعة والصناعة وغيرها من المجالات».



وأوضح أنه في ظل متابعة الإستراتيجيات التى تركز عليها رؤية مصر 2030 تسعى هيئة الطاقة الذرية إلى تشجيع شباب الباحثين المصريين للحصول على المنح الدراسية والدورات التدريبية، فنجد أن كثيرا من الباحثين المصريين ينتشرون حول العالم بهدف الدراسة والبحث ولا سيما في المراكز البحثية الألمانية ونحن ننظر بعين الاهتمام إلى سجل التعاون بين الجهات المصرية البحثية والمراكز البحثية الألمانية.



أغنية الذرة من أجل السلام كلمات وإخراج فيديو الأغنية دكتور طارق عبد العزيز ألحان : رومانى أمير، توزيع : هانى الجيار.