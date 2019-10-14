من العصر الفرعوني إلى صناعة كسوة الكعبة.. ما لا تعرفه عن مهنة الخيامية... فيديو

فن الخيامية هو فن مصري أصيل مشتق بشكل أساسي من كلمة خيام، ويقوم هذا الفن على صناعة الأقمشة الملونة التي تستعمل في عمل السرادقات، ويمتد تاريخ هذا الفن إلى العصر الفرعوني ولكنها شهدت ازدهارًا واسعًا خلال فترة العصر الإسلامي ولا سيما خلال العهد المملوكي.



حيث سعى الفنان المصري إلى إدخال البهجة إلى مسكنه فطور من صناعة خيمته وبدأ يصنعها من أقمشة ذات ألوان زاهية وذلك بالاستعانة بالتصميمات والزخارف العربية والفرعونية، ولأهمية هذا الفن قامت عدسة صدي البلد بحوار مع أحد المبدعين فى هذه المهنة الحاج محمود.



وقال لنا إنه توارث هذه المهنة من آبائه وأجداده معلقا أيضا أن كلمة خيامية جاءت من كلمة خيمة، موضحا أنه في القرون الماضية ظهر هذا الفن لكي يصنعوا خيما لأنفسهم في وقت الحرب أو ما بيت لهم مثل خيمة هارون الراشيدي، مبينا أن هذا الفن داخل في صناعة كسوة الكعبة المشرفة.



وأضاف الحاج محمود أنه بصنع أيضا للموالد من المشاكل التي تواجه الحاج محمود هي قلة السياحة وعدم تقدير المواطن المصري إلي هذا الفن.



وتابع أن الذوق الراقي عند المصريين ارتفع وعندما يرتفع الزوق يرتقي الفن.

