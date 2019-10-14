بوابة وظائف التربية والتعليم.. تعرف على حقيقة إلغاء عضوية النقابة من شروط التسجيل

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما أثير بشأن صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بإلغاء شرط أن عضوية نقابة المهن التعليمية من شروط التسجيل في البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم.



وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يجب أن يكون المتقدم مسجلا بنقابة المهن التعليمية، مشيرةً إلى أن هذا الشرط غير سارى على المتطوعين.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن نقابة المهن التعليمية تتيح التسجيل الآن لشباب المعلمين بشرط أن يكون المتقدم للحصول على العضوية على رأس العمل (مثل معلمى المدارس الخاصة).



ومن جانبها .. وجهت نقابة المهن التعليمية النقابات الفرعية واللجان النقابية بتيسير إجراءات استخراج كارنيه العضوية للمتقدمين لبوابة وظائف وزارة التربية والتعليم للتعاقد مع 120 ألفا بعد أن أصبحت عضوية النقابة شرطا أساسيا للتقدم.



وأعلنت هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين خلال اجتماعها اليوم إجراءات التقدم للحصول على العضوية حيث يتوجه المتقدم لشغل وظيفة معلم الى النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية التابع لها محل سكنه، ويقوم بملء استمارة العضوية وسداد رسوم القيد على حساب رقم 6401 بأي فرع تابع لبنك مصر ثم يسلم عدد 2 صورة من إيصال السداد لمقر النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية والتي تصدر موافقتها فورًا في نفس وقت تسليم الايصال بعد مراجعته.