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سيارات

سيتروين تطرح c3 لتنافس على أرخص سيارة SUV في مصر.. صور

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:01 م
ستروين c3
ستروين c3
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اشرف عطية
كشفت سيتروين عن طرح موديلها الجديد من سيارات ال SUV و هي سيارة سيتروين C3 اير كروس تأتي السيارة بمحرك 1200 سي سي تيربو مزوده بنظام مانع الانزلاق و التوزيع الاالكترونى للفرامل و نظام مؤازرة المكابح و بها نظام التحكم الالكتروني في ثبات السياره مدعم بنظام مساعده عند المرتفعات

و تأتي سيتروين C3 اير كروس بوسائد هوائيه للسائق و الراكب الامامي و ستائر امان جانبية و نظام مراقبة ضغط الاطارارت و اضائه اماميه اوتوماتكيه و كنسول اضائه اماميه وانوار للقراءه واضائه في الشنطه الخلفيه و فانوس امامي هالوجين مزود بالاضاءه النهارية و فوانيس شبوره اماميه باضاءه عند المنعطفات

و من حيث الترفية تأتي سيتروين C3 اير كروس بفتحة سقف بانورامية و شاشة مقاس 7 بوصة تعمل باللمس تمكنك من استخدام تطبيقات هاتفك عن طريق خاصية MirrorLink مع Apple CarPlay و AndroidAuto .

ستروين c3 2019 اسعار
سعر ستروين c3
و تاتي سعر ستروين c3 بسعر تنافي يجعلها تقتحم قائمة ارخص سيارات SUV في مصر فتبدأ من 225,000 جنيه حتي 255,000 جنيه لاعلي فئة

سيتروين تطرح c3 لتنافس على أرخص سيارة SUV في مصر.. صور
سيتروين تطرح c3 لتنافس على أرخص سيارة SUV في مصر.. صور
سيتروين تطرح c3 لتنافس على أرخص سيارة SUV في مصر.. صور
سيتروين تطرح c3 لتنافس على أرخص سيارة SUV في مصر.. صور
سيتروين تطرح c3 لتنافس على أرخص سيارة SUV في مصر.. صور
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