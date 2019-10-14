سيتروين تطرح c3 لتنافس على أرخص سيارة SUV في مصر.. صور

كشفت سيتروين عن طرح موديلها الجديد من سيارات ال SUV و هي سيارة سيتروين C3 اير كروس تأتي السيارة بمحرك 1200 سي سي تيربو مزوده بنظام مانع الانزلاق و التوزيع الاالكترونى للفرامل و نظام مؤازرة المكابح و بها نظام التحكم الالكتروني في ثبات السياره مدعم بنظام مساعده عند المرتفعات



و تأتي سيتروين C3 اير كروس بوسائد هوائيه للسائق و الراكب الامامي و ستائر امان جانبية و نظام مراقبة ضغط الاطارارت و اضائه اماميه اوتوماتكيه و كنسول اضائه اماميه وانوار للقراءه واضائه في الشنطه الخلفيه و فانوس امامي هالوجين مزود بالاضاءه النهارية و فوانيس شبوره اماميه باضاءه عند المنعطفات



و من حيث الترفية تأتي سيتروين C3 اير كروس بفتحة سقف بانورامية و شاشة مقاس 7 بوصة تعمل باللمس تمكنك من استخدام تطبيقات هاتفك عن طريق خاصية MirrorLink مع Apple CarPlay و AndroidAuto .



ستروين c3 2019 اسعار

سعر ستروين c3

و تاتي سعر ستروين c3 بسعر تنافي يجعلها تقتحم قائمة ارخص سيارات SUV في مصر فتبدأ من 225,000 جنيه حتي 255,000 جنيه لاعلي فئة



