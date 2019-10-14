بشرى سارة.. صرف رواتب العاملين بالحكومة الأسبوع المقبل



اعتمدت وزارة المالية بموازنة العام المالي الجاري مبلغ 301.12 مليار جنيه بزيادة بلغت 31.02 مليار جنيه عن العام السابق، منها 228.124 مليار جنيه مدرجة بالموازنة الحالية للأجور والبدلات العينية والنقدية .



تبدأ وزارة المالية اعتبارا من الأحد المقبل، صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة أقل من 5.4 مليون موظف، عبر كروت الإئتمان ATM.وفقا لـ نشرة دورية صادرة عن وزارة المالية والمحددة لقواعد صرف الرواتب الشهرية للموظفين خلال شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، فإنه من المقرر استمرار صرف الرواتب الشهرية للعاملين بالدولة على بطاقات الائتمان لدى كل موظف عبر البنوك.ذكرت مصادر مطلعة بوزارة المالية أنه من المقرر بدء تحويل الرواتب الشهرية للموظفين علي الحسابات البنكية بكروت المرتبات بكل بنك متعاقدة مع جهات العمل الخاضعة للموازنة العامة وما في حكمها.وأعلنت الحكومة ممثلة في وزارة المالية عن وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري للانتقال للدفع والتحصيل الإلكتروني وتعزيز آليات الميكنة الرقمة واستخدامات المدفوعات الإلكترونية والبطاقات الإئتمانية و تطبيقات الموبايل في عمليات السحب والإيداع من البنوك و انقضاء عصر المعاملات الورقية وفقا لمقتضيات و تعهدات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.