النشرة المرورية.. زحام متقطع في شوارع القاهرة والجيزة خلال الذروة الصباحية
أشرقت أحمد تبهر لجنة تحكيم the voice للمرة الثانية بعد the voice kids
سويلم: إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل
وزيرة التنمية المحلية: اللامركزية وتعظيم موارد المحافظات أساس تحسين الخدمات للمواطنين|صور
باكستان تؤكد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية
إجراءات وشروط التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
جوتيريش يحذر من استمرار تدفق السلاح والمقاتلين من أطراف خارجية إلى السودان
أسعار البنزين اليوم الخميس
الاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصر
الين الياباني يتراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسط ضغوط حكومية لإبطاء رفع الفائدة
جمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصر
وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالنيابة الإدارية

إسلام دياب

أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل، القرار رقم 6115 لسنة 2025، بشأن إنشاء إدارة جديدة داخل هيئة النيابة الإدارية تحت اسم "إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر".

وتتبع الإدارة الجديدة وفقا للقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتختص باتخاذ الإجراءات الوقائية في جميع المقرات التابعة للهيئة لمنع وقوع الأزمات ومواجهة الكوارث وحصر المخاطر المتوقعة، بالإضافة إلى وضع خطط الاستجابة الفورية والفعالة لاحتواء الأزمات وتقليل آثارها، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.

كما نص القرار على أن الإدارة الجديدة ستكون مسؤولة عن التنسيق والاتصال المباشر مع الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة العدل، لمتابعة أي أزمة قد تتعرض لها مقرات النيابة الإدارية أو أي من الجهات التابعة لها.

ويقع المقر الرئيسي للإدارة الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، مع جواز إنشاء وحدات تابعة لها بقرار من رئيس الهيئة.

وزير العدل هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية دارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إدارة الأزمات

بالصور

طريقة عمل البطاطا بالباشميل

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

