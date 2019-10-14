صرف رواتب العاملين بالدولة الأسبوع المقبل .. تعرف على تفاصيل الأجور بالموازنة

رفعت الحكومة من إنفاقها علي الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة خلال العام المالي الجاري إلى 301.12 مليار جنيه بنسبة تمثل 18.82% من إجمالي المصروفات العامة أي بما يساوي أقل من ربع الإنفاق العام.



كشف تقرير حكومي عن حجم زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة عن العام المالي الماضي لتصل لـ 30.02 مليار جنيه إذ سجل وقتها 270.1 مليار جنيه بما يمثل 19% من جملة المصروفات لتلك الموازنة.



خصصت الموازنة العامة للسنة المالية الحالية مبلغ 228.124 مليار جنيه لمصروفات الأجور والبدالات العينية والنقدية للموظفين بالجهاز الحكومي إذ يستحوذ ذلك البند علي أكثر من ثلاث أرباع مخصصات الباب الأول للأجور بالموازنة بما يساوي 75.8%، مقابل 209.033 مليار جنيه مخصصة في السنة المالية الماضية بزيادة بلغت 19.1 مليار جنيه.



أدرجت الحكومة للوظائف الدائمة مبلغ 83.8 مليار جنيه بالموازنة الحالية شملت عددا من البنود أبرزها 33.9 مليار جنيه في صورة رواتب أساسية و 381 مليون جنيه تكلفة الموازنة من الموظفين المعارين للخارج وتتحمل الخزانة العامة صرف رواتبهم و 49.5 مليار جنيه مصروفات الأجر الوظيفي للموظفين ومليون جنيه واحد تسددها الموازنة كتكاليف الإجازات الدراسية.



كما أدرجت الموازنة مبلغ 5.4 مليار جنيه لمصروفات أجور الوظائف المؤقتة بعد أن كانت 4.6 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.



وتستعد وزارة المالية خلال الأسبوع المقبل لصرف رواتب الموظفين بالدولة الشهرية اعتبارا من الأحد المقبل، إذ ستقوم بتحويل تلك الإلتزامات طرفها للبنوك على الحسابات الخاصة بكل موظف يعمل لديها.